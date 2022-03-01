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    МОЗ запустив криптогаманці для збору допомоги медикам

    Усі заклади охорони здоров&rsquo;я продовжують надавати медичну допомогу в умовах воєнного стану. - МОЗ запустив криптогаманці для збору допомоги медикам
    Усі заклади охорони здоров’я продовжують надавати медичну допомогу в умовах воєнного стану.
    фото з відкритих джерел

    Зібрані гроші направлять на забезпечення потреб українських лікарень та закладів екстреної медичної допомоги

    Міністерство охорони здоров’я запустило спеціальні гаманці для того, щоб усі охочі могли надати грошову підтримку українській медичній системі, зробивши внесок криптовалютою. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

    «Життя людини є головною цінністю. Ескалація окупантської негідної війни не зупинила наших лікарів, які мужньо та самовіддано рятують життя кожного, хто цього потребує. Усі зібрані ресурси будуть направлені на забезпечення потреб українських лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та вступають в боротьбу за життя та здоров'я українців», – йдеться у повідомленні.

    У МОЗ додали, що всі заклади охорони здоров’я продовжують надавати медичну допомогу в умовах воєнного стану.

    Реквізити криптогаманців:

    USDT(ERC20): 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646

    BTC: bc1qhtfj3u6cct69kgdj54s8szl5jscdm7rr7kalt4

    ETH: 0x5C61b722a3f946930eA4c60AA989F61aE2163646

    LTC: ltc1qnxqjtjs4suhryk09gnztwcd9htsjkhuxaelkx5

    Як повідомляв «Главком», до роботи в українських закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану можна залучати медиків-іноземців. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    Керівники закладів охорони здоров’я можуть допускати у добровільному порядку до надання допомоги постраждалим, які надходять до закладів охорони здоров’я, лікарів та інших медичних працівників-іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умови наявності в них документів, що підтверджують відповідну освіту та професійну кваліфікацію.

    Теги: медицина війна криптовалюта #stoprussia
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    МОЗ запустив криптогаманці для збору допомоги медикам