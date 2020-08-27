Поліція відкрила справу через послаблення карантину міськрадою у Чернівцях



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Поліція відкрила справу через послаблення карантину міськрадою у Чернівцях

Правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень

Поліція у Чернівцях відкрила кримінальне провадження за фактом прийнятого міськрадою рішення про послаблення карантину на території міста.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що 25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців, яка через погіршення епідемічної ситуації визнана зоною з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки.

Оскільки такі дії депутатів міської ради можуть спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв, за вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Здійснюючи перевірки дотримання карантинних обмежень, поліцейські роз’яснюють громадянам і суб’єктам господарювання діючі правила карантину та можливі наслідки їх порушення. У випадку ігнорування обмежувальних заходів та попереджень співробітників поліції, на порушників складають адміністративні протоколи.

Якщо порушення правил карантину може призвести до тяжких наслідків, чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність – до восьми років позбавлення волі.

У зв’язку із ризиками для здоров’я та життя громадян, слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці звертаються до політиків з проханням не маніпулювати епідемічною ситуацією в області, не приймати неправомірних популістичних рішень і не використовувати ім’я поліції у своїх політичних цілях. Буковинські поліцейські дотримуються політичної нейтральності і в своїй діяльності є незалежними від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань.

27 серпня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила список регіонів «червоної зони». У нього потрапили два обласних центри - Івано-Франківськ і Чернівці.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.