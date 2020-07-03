Суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу Стерненка
Суд залишив екслідеру одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Київський апеляційний суд залишив екслідеру одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідне рішення ухвалено 3 липня, повідомляє Укрінформ.
«Колегія суддів вирішила: ухвалу Шевченківського райсуду столиці про застосування відносно Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту залишити без змін, а скаргу захисників залишити без задоволення», - оголосив суддя.
На судовому засіданні адвокати Стерненка просили змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання. Серед поручителів були голова парламентської фракції партії «Голос» Кіра Рудик, екскерівник МОЗ Уляна Супрун і колишній в'язень Кремля Володимир Балух.
Раніше повідомлялося, що адвокати оскаржили домашній арешт для Стерненка.
Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».
«Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».
Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.
У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.
Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.
Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.