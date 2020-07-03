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    Суспільство

    Суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу Стерненка

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    На судовому засіданні адвокати Стерненка просили змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання - Суд оголосив рішення щодо запобіжного заходу Стерненка
    На судовому засіданні адвокати Стерненка просили змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання

    Суд залишив екслідеру одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

    Київський апеляційний суд залишив екслідеру одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідне рішення ухвалено 3 липня, повідомляє Укрінформ.

    «Колегія суддів вирішила: ухвалу Шевченківського райсуду столиці про застосування відносно Стерненка Сергія В'ячеславовича запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту залишити без змін, а скаргу захисників залишити без задоволення», - оголосив суддя.

    На судовому засіданні адвокати Стерненка просили змінити йому запобіжний захід на особисте зобов'язання. Серед поручителів були голова парламентської фракції партії «Голос» Кіра Рудик, екскерівник МОЗ Уляна Супрун і колишній в'язень Кремля Володимир Балух.

    Раніше повідомлялося, що адвокати оскаржили домашній арешт для Стерненка.

    Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду було вказано «військову частину в Одесі», за місцем прописки, але його «туди не пускають, бо це режимний об’єкт».

    «Цю ухвалу неможливо виконати», – наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть «просити утримання під вартою».

    Згодом прокурор у справі подав клопотання про зміну адреси домашнього арешту.

    У вівторок, 16 червня, суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Мєлєшак задовольнила клопотання прокурора у справі Стерненка щодо зміни адреси для виконання запобіжного заходу із місця прописки в Одесі на місце проживання в Києві.

    Водночас Стерненко зазначив, що відповідно до судового рішення, контроль за дотриманням активістом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту залишився за поліцією Одеси.

    Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

    Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше – державну охорону.  

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