Суд відправив до тюрми росіянку-п’яничку, через недогляд якої втопилася донька

Після того, як втопилася дитина, обвинувачена забила свою кішку і кину у ванну з водою.

Жінка страждає на хронічне психічне захворювання внаслідок вживання алкоголю

Харківський апеляційний суд змінив покарання громадянці Росії, яку було визнано винною у залишенні в небезпеці дитини та жорсткому поводженні з тваринами. Замість трьох років іспитового терміну апеляція призначила три роки в’язниці, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 лютого.

Згідно з текстом вироку, вранці 11 серпня 2018 року обвинувачена залишила у ванні з наповненою водою свою малолітню доньку, а сама пішла у сусідню кімнату і заснула. Прокинувшись, жінка побачила, що її дитина втопилася у ванні.

Того ж дня обвинувачена схопила кішку та вдарила головою об металеву поверхню ванни. Далі труп тварини жінка кинула до ванни, яку наповнила водою.

В апеляційній скарзі прокурор вимагав призначити обвинуваченій шість років позбавлення волі. За його словами, жінка вчинила злочини, які належать до тяжких.

При цьому прокурор наголосив, що суд першої інстанції не вказав підстав, які свідчать про можливість виправлення обвинуваченої без відбування покарання. Він також додав, що в обвинуваченої залишилася неповнолітня донька. Однак прокурор висловив сумніви, що жінка може дати відповідний материнський догляд, оскільки страждає на психічне захворювання і не хоче лікуватися.

Апеляція задовольнила клопотання прокурора, наголосивши: необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження скоєння нею нових злочинів буде покарання у вигляді позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком», на Черкащині 21-річну обвинувачену судили за злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило смерть дитини. Мешканка села Тихонівка виявила мертвою свою чотиримісячну дитину після того, як тривалий час випивала зі своїми друзями. Суд виніс вирок горе-матері, призначивши два роки і шість місяців обмеження волі.