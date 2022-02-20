Матір покинула маленьку доньку, перед цим її позбавили прав ще на вісьмох дітей

Волинянка залишила дитину, бо буцімто не має грошей на її виховання

У Луцьку жінка прийшла до лікарні з півторарічною донькою і просто залишила її в приймальному відділенні, заявивши працівникам медзакладу, що не має коштів на утримання дитини. Про це передає «12 канал» у Telegram.

Інцидент стався у Волинській обласній інфекційній лікарні. Малеча здорова, але навіть не зареєстрована. Вона перебуває у лікарні.

Пізніше вдалося з'ясувати, що для матері, яка кинула дочку, так робить не вперше. Виявилося, що уродженка Володимира 1984 року народження перед цим була позбавлена права опіки та піклування щодо восьми її дітей.

Начальниця сектору ювеналів області Інна Остапович пізніше зазначила у коментарі Інформаційному агентству «Волинь Post», що вдалося знайти бабусю дівчинки.

Саму ж маму малечі в розшук не оголошували, оскільки вона сама покинула дитину.

«Відповідні служби про цю маму знають», – додала Остапович.

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