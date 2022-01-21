Немовля замерзло на вулиці, поки мати випивала. Суд поставив крапку в шокуючій історії (фото)

21-річну обвинувачену судили за злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило смерть дитини

Мешканка села Тихонівка, що на Черкащині, виявила мертвою свою чотиримісячну дитину після того, як тривалий час випивала зі своїми друзями. Жінка звернулася до поліції. І її почали судити, а згодом винесли вирок, повідомляє «Главком».

Виховувалася в дитбудинку та інтернаті

21-річна обвинувачена з чотирьох років перебувала без батьківського піклування. Дівчина виховувалася у дитячому будинку, а потім – в інтернаті. Закінчила дев'ять класів, тоді ніде не працювала. На момент трагедії мешкала з чоловіком та чотиримісячною дитиною, народженою від іншого чоловіка.

Помешкання, в якому жила родина. фото: Нацполіція

За даними Бужанської сільської ради, молода матір потребувала допомоги в соціальній та психологічній адаптації, формуванні навиків ведення домашнього господарства та догляду за новонародженою дитиною. Господарювати в будинку та на подвір’ї обвинувачена не любила, не завжди підтримувала порядок в помешканні.

Помешкання обвинуваченої. фото: Нацполіція

При цьому обов’язки матері обвинувачена виконувала своєчасно, зверталася за медичною допомогою та з’являлася на профілактичні огляди. Це у суді підтвердила педіатр. Лікар додала, що востаннє бачила новонароджену дівчинку за тиждень до смерті. На вигляд дитина була здоровою і їй зробили планові щеплення.

Пляшка горілки і вино на чотирьох

Пізно ввечері 5 листопада 2021 року обвинувачена зі своєю новонародженою дитиною прийшли в гості до своїх знайомих. Дівчина захопила з собою пів літра вина. Спочатку компанія з чотирьох людей весело проводила час на вулиці, вживаючи горілку. Гулянка розтягнулася на кілька годин. Коляска з новонародженою дитиною весь час стояла на вулиці. Коли випили все спиртне, обвинувачена з дитиною повернулася до своєї домівки, яка не опалювалася. Жінка не поцікавилася, в якому стані її дитина, не погодувала її і лягла спати. Коли вранці прокинулася, дитини у колясці лежала мертва.

Чотиримісячна дитина, яка померла від переохолодження. фото: Нацполіція

Як з’ясувала експертиза, причиною смерті новонародженої виявилося переохолодження. Крім цього, у суді експерт заявив: дитина тривалий час не повноцінно харчувалась, тому у неї розвинулися гострий гнійний гастрит та коліт. Загострення хвороби відбулося приблизно за десять днів до смерті.

Горе-матір залишили під вартою

Лисянський районний суд Черкаської області 12 січня виніс вирок горе-матері, призначивши два роки і шість місяців обмеження волі. До набрання вироком законної сили жінка залишатиметься під вартою.

Під час допиту обвинувачена щиро розкаялася та визнала вину. Просила її суворо не карати. Однак Феміда не знайшла підстав для застосування умовного терміну покарання. І пояснила: обвинувачена інертно ставилася до своїх материнських обов’язків, через це й настали тяжкі наслідки, що вплинули на смерть чотиримісячної дитини.

«Обов’язкове залучення обвинуваченої до праці в умовах обмеження волі, на думку суду, буде сприяти не тільки її покаранню, а й перевихованню, в той час, як в умовах позбавлення волі, залучення до праці засудженого не є обов’язковим», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», Вінницький міський суд визнав винною багатодітну матір у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність і признав чотири роки позбавлення волі, які замінив на рік іспитового терміну. Обвинувачена запропонувала своїм 17-річній та 11-річній донькам вчинити крадіжки на що вони погодились. У подальшому 7 січня 2021 року дівчата учинили декілька крадіжок дитячих самокатів та скейтборду з під'їздів житлових будинків.

Читайте також: