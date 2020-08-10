Вихідні і святкові дні в 2021 році: стало відомо, скільки українці будуть відпочивати



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Наступного року українці тричі матимуть затяжні вихідні і три робочі суботи, якщо проєкт постанови затвердять

Урядовці підготували проєкт розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році». Його наразі відправлено на погодження до Федерації профспілок.

Перенесення святкових і вихідних днів пропонується з метою забезпечення раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відзначення важливих дат в Україні – Різдво Христове 7 січня, Дня незалежності України 24 серпня і Дня захисника України 14 жовтня. Проєкт графіка розмістили на сайті Федерації профспілок.

Згідно з документом, в Україні пропонується перенести у 2021 році для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, такі робочі дні:

П'ятницю 8 січня – на суботу 16 січня, таким чином українці будуть відпочивати 7, 8, 9 і 10 січня.

Понеділок 23 серпня – на суботу 28 серпня, вихідними днями стануть 21, 22, 23 і 24 серпня.

П'ятницю 15 жовтня на суботу 23 жовтня, вихідними днями стануть 14, 15, 16 і 17 жовтня.

Режим роботи банків та їх установ у святкові та вихідні дні буде визначати Національний банк України.

Цьогоріч у серпні на українців чекає 11 вихідних днів – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 і 30 серпня. Натомість робочих днів буде всього 20.

В останній літній місяць українців чекає триденний вікенд. Він пов'язаний з важливим святом - Днем Незалежності України.