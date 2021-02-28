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    Вихідні у березні: скільки будуть відпочивати українці

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    У понеділок 8 березня українці відпочиватимуть від роботи - Вихідні у березні: скільки будуть відпочивати українці
    У понеділок 8 березня українці відпочиватимуть від роботи
    Фото: dobronews.city

    У березні з 6 по 8 число будуть довгі вихідні

    У березні буде 22 робочих і дев’ять вихідних днів.

    Крім звичайних вихідних, неробочим днем також є понеділок, 8 березня, коли відзначається Міжнародний жіночий день.

    Таким чином у березні будуть довгі вихідні з 6 по 8 число включно.

    Загалом у березні в українців буде 9 вихідних днів – 6, 7 і 8 березня; 13 і 14 березня; 20 і 21 березня; 27 і 28 березня. Усі інші 22 дні цього місяця будуть робочими.

    Перенесення вихідних через свята у березні не буде.

    Також зазначимо, що протягом тижня з 8 по 14 березня українці святкуватимуть Масницю, яка закінчиться Прощеною неділею, а у кінці місяця, у ніч з 29 на 30 березня, українці переведуть годинники на літній час.

    Крім того, синоптики прогнозують на початку березня істотне потепління після лютневих морозів.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» оновила графік додаткових поїздів на 8 березня.

    Торік 8 березня піша хода «Марш жіночої солідарності», яка пройшла центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності. А у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

    У 2020 році Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві. Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.

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    Теги: вихідні свята українці
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