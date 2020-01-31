Такого ще ніколи не було ніде у світі. Відомий професор оцінив прихід до влади Зеленського



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Залишається незрозумілим, як суспільство могло вибрати людину, яка раніше жодного дня не пропрацювала на держслужбі, - науковець

Президентом стала людина, яка взагалі не знає яким шрифтом пишуться папери, що таке урядовий телефон, - Почепцов

Георгій Почепцов, український науковець, доктор філологічних наук, автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій стверджує, що популізм допоміг Володимиру Зеленському отримати голоси більшості електорату, надії якого не виправдав Петро Порошенко. Таку думку науковець висловив в інтерв’ю «Главкому».

Щоправда, на думку професора, залишається незрозумілим те, як суспільство могло вибрати людину, яка до цього жодного дня не пропрацювала на держслужбі. «Коли його порівнюють з Рейганом-актором, то Рейган хоча б до президентства був губернатором. Але такого ще ніколи не було, щоб президентом стала людина, яка взагалі не знає яким шрифтом пишуться папери, що таке урядовий телефон і т.д», - додає Почепцов.

Експерт стверджує, що вчитися варто не лише президенту, але й усім міністрам, які прийшли разом Зеленським і, як і він сам, зайняли нові посади без мінімального досвіду.

Поцепцов зазначає, що владна система в сучасній Україні досі побудована на неофіційних зв’язках. «Ти нічого не зможеш вирішити, якщо просто писатимеш (вказівки – «Главком») папірці іншим міністрам. А от неофіційні зв’язки дозволяють наразі всю цю систему ще якось утримувати», - пояснює професор.

Нагадаємо, що нещодавно президент України відсвяткував свій 42-й день народження. Колишній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський був обраний президентом у квітні минулого року 73,22% виборців.

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