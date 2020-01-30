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    Думки вголос

    В Україні набирає обертів прем’єріада

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    В Україні набирає обертів прем’єріада
    Фото slovoidilo.ua

    Поки що Зеленський не хоче приймати кардинальні рішення

    Прем’єріада коротко

    Перед нами розігрується битва титанів: технократ і «переможець росіян» Юрій Вітренко (кандидатура Коломойського) проти технократа і кращого програміста століття Дубілета (кандидатура Коломойського).

    Є ще Оксана Маркарова, але розмови про неї направлені не стільки на те, щоб поставити її прем‘єром, скільки залишити міністром (гра соросят). Від них ще є Коболєв, звичайно. Але він навряд чи потрібен партії К і росіянам. Тому його шанси, аж надто примарні.

    В тіні залишається Хорошковський, якому обіцяно пост віце-прем‘єра (можливо першого) з правами «смотрящєво» (кандидатура Самого!).

    Головне питання цих змін - небажання Зеленського приймати кардинальні рішення. Тому, не списуйте ще Гончарука.

    Хоча, всі ті, хто лобіюють зміни говорять ( і доволі резонно), що якщо зміни не будуть зроблені, в очах еліти Зеленський все менше вважатиметься реальним гравцем, а перетворюватиметься на симулякр (слово симулякр ніхто в офісі президента не говорить, але суть зрозуміла))))

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський Володимир Зеленський уряд Юрій Вітренко Оксана Маркарова Дмитро Дубілет
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