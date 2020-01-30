В Україні набирає обертів прем’єріада

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото slovoidilo.ua

Поки що Зеленський не хоче приймати кардинальні рішення

Прем’єріада коротко

Перед нами розігрується битва титанів: технократ і «переможець росіян» Юрій Вітренко (кандидатура Коломойського) проти технократа і кращого програміста століття Дубілета (кандидатура Коломойського).

Є ще Оксана Маркарова, але розмови про неї направлені не стільки на те, щоб поставити її прем‘єром, скільки залишити міністром (гра соросят). Від них ще є Коболєв, звичайно. Але він навряд чи потрібен партії К і росіянам. Тому його шанси, аж надто примарні.

В тіні залишається Хорошковський, якому обіцяно пост віце-прем‘єра (можливо першого) з правами «смотрящєво» (кандидатура Самого!).

Головне питання цих змін - небажання Зеленського приймати кардинальні рішення. Тому, не списуйте ще Гончарука.

Хоча, всі ті, хто лобіюють зміни говорять ( і доволі резонно), що якщо зміни не будуть зроблені, в очах еліти Зеленський все менше вважатиметься реальним гравцем, а перетворюватиметься на симулякр (слово симулякр ніхто в офісі президента не говорить, але суть зрозуміла))))

Джерело: блог Вадима Денисенка

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