Зеленському – 42 роки: наймолодший президент України святкує день народження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21 квітня 2019 року Зеленський був обраний президентом України на чергових виборах, отримавши підтримку 73,22% виборців Фото: Главком

Зеленський вступив на посаду президента України в 41 рік, ставши наймолодшим президентом в історії України

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує 42-й день народження.

Про це свідчать дані з біографії президента, опубліковані на сайті глави держави.

«Народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області», - повідомляє Офіс президента.

Як і де святкуватиме свій 42- й день народження Зеленський, поки невідомо. Але минулого року він саме цього дня разом з актором «Кварталу 95» Євгеном Кошовим приніс до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у президенти України.

21 квітня 2019 року Зеленський був обраний президентом на чергових виборах, отримавши підтримку 73,22% виборців. Колишній лідер студії «Кварталу 95» отримав найбільшу підтримку серед населення за всю історію України.

20 травня Зеленський прийняв присягу перед народом України як глава держави.

Зеленський вступив на посаду президента України в 41 рік, ставши наймолодшим президентом в історії країни: Леонід Кравчук був обраний у 57 років, Леонід Кучма - у 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48.

Володимир Зеленський одружений, виховує доньку та сина.