Чи почне Зеленський втілювати в життя ідеї українського націоналізму?
Президент Зеленський ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став українцем з великої літери...
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії С. Наришкін заявив,що президент В. Зеленський все більше «занурюється в ідеї українського націоналізму»...
Боже, наповни ці слова змістом!
Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній.
У Проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей - патріот України - Лев Ребет.
Армія Західноукраїнської Народноі Республіки у своєму складі мала «Жидівський пробоєвий курінь» ( Єврейський штурмовий батальйон) переважна більшість особового складу якого, полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами...
Тисячі євреїв пішли на битву за Україну, під час Революції Гідності та Російсько-Української війни - Війни за Незалежність. Вони всі - наші Брати і, кожен з них, в якійсь мірі - український націоналіст.
Я горджусь тим, що є українським націоналістом, і що мою Українську Державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй.
У цьому і є одна із сутностей українського націоналізму: «Свобода Народам! Свобода людині!»
Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, Ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери...
Не втратьте цю можливість! Адже, інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття...
P.S. У роковини Голокосту приношу свої співчуття єврейському народу і стверджую, що Антисемітизм такий же ниций і потворний як і Українофобія.
Геть антилюдяні доктрини комунізму, націонал-соціалізму та московського імперіалізму!
Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!
Джерело: блог Дмитра Яроша