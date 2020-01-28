Чи почне Зеленський втілювати в життя ідеї українського націоналізму?

Дмитро Ярош Народний депутат 8 скликання

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Зеленський ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став українцем з великої літери...

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії С. Наришкін заявив,що президент В. Зеленський все більше «занурюється в ідеї українського націоналізму»...

Боже, наповни ці слова змістом!

Боже, дай цій людині, яка стала президентом України, зрозуміти і втілювати ідеї українського націоналізму в життя... Боже, ти ж всемогутній.

У Проводі Організації Українських Націоналістів теж був єврей - патріот України - Лев Ребет. Армія Західноукраїнської Народноі Республіки у своєму складі мала «Жидівський пробоєвий курінь» ( Єврейський штурмовий батальйон) переважна більшість особового складу якого, полягла в боротьбі за Україну. Вічна їм слава і пам’ять! Вони всі були українськими націоналістами... Тисячі євреїв пішли на битву за Україну, під час Революції Гідності та Російсько-Української війни - Війни за Незалежність. Вони всі - наші Брати і, кожен з них, в якійсь мірі - український націоналіст. Я горджусь тим, що є українським націоналістом, і що мою Українську Державу, разом зі мною, боронять євреї, росіяни, білоруси, грузини, чеченці та представники інших націй. У цьому і є одна із сутностей українського націоналізму: «Свобода Народам! Свобода людині!» Пане президенте, Володимире, випадково потрапивши на посаду Президента України, Ви ще маєте шанс увійти в історію, як перший єврей, який очолив Україну і став Українцем з великої літери... Не втратьте цю можливість! Адже, інший шлях веде до прокляття, смерті та забуття... P.S. У роковини Голокосту приношу свої співчуття єврейському народу і стверджую, що Антисемітизм такий же ниций і потворний як і Українофобія. Геть антилюдяні доктрини комунізму, націонал-соціалізму та московського імперіалізму! Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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