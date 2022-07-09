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  4. РФ перекидає в Україну техніку 1950-х років – британська розвідка
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    Політика

    РФ перекидає в Україну техніку 1950-х років – британська розвідка

    Росія вже розконсервувала для війни в Україні старі бронетранспортери МТ-ЛБ, які мають тонку броню і лише кулемет із озброєння - РФ перекидає в Україну техніку 1950-х років – британська розвідка
    Росія вже розконсервувала для війни в Україні старі бронетранспортери МТ-ЛБ, які мають тонку броню і лише кулемет із озброєння
    фото: Вікіпедія

    Окупанти розконсервували старі бронетранспортери

    Російська армія почала використовувати на фронтах війни в Україні техніку, розроблену ще в середині минулого століття. Про це йдеться у традиційному щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

    За інформацією британської розвідки, російські окупанти розконсервували старі радянські бронетранспортери МТ-ЛБ. Ця військова техніка була розроблена у 1950-х роках.

    Британці зазначають, що нові піхотні підрозділи, які Росія готує до війни в Україні, будуть використовувати МТ-ЛБ. Ця військова техніка має дуже тонку броню, зі зброї на цьому бронетранспортері встановлений лише кулемет.

    Разом з тим, більшість десантно-штурмових підрозділів російської армії, які брали участь у вторгненні на початку повномасштабної війни, використовували БМП-2 із значно товщою бронею, 30-міліметровою гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет.

    Нагадаємо, 7 липня керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    РФ перекидає в Україну техніку 1950-х років – британська розвідка