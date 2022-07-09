РФ перекидає в Україну техніку 1950-х років – британська розвідка
Окупанти розконсервували старі бронетранспортери
Російська армія почала використовувати на фронтах війни в Україні техніку, розроблену ще в середині минулого століття. Про це йдеться у традиційному щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.
За інформацією британської розвідки, російські окупанти розконсервували старі радянські бронетранспортери МТ-ЛБ. Ця військова техніка була розроблена у 1950-х роках.
Британці зазначають, що нові піхотні підрозділи, які Росія готує до війни в Україні, будуть використовувати МТ-ЛБ. Ця військова техніка має дуже тонку броню, зі зброї на цьому бронетранспортері встановлений лише кулемет.
Разом з тим, більшість десантно-штурмових підрозділів російської армії, які брали участь у вторгненні на початку повномасштабної війни, використовували БМП-2 із значно товщою бронею, 30-міліметровою гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет.
(3 of 6)— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 9, 2022
While MT-LBs have previously been in service in support roles on both sides, Russia has long considered them unsuitable for most front-line infantry transport roles.
Нагадаємо, 7 липня керівник країни-агресора Володимир Путін вчергове висловив свої погрози країнам Заходу. Він заявив, що «готовий воювати з Заходом до останнього українця».