РФ перекидає в Україну техніку 1950-х років – британська розвідка

Російська армія почала використовувати на фронтах війни в Україні техніку, розроблену ще в середині минулого століття. Про це йдеться у традиційному щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

За інформацією британської розвідки, російські окупанти розконсервували старі радянські бронетранспортери МТ-ЛБ. Ця військова техніка була розроблена у 1950-х роках.

Британці зазначають, що нові піхотні підрозділи, які Росія готує до війни в Україні, будуть використовувати МТ-ЛБ. Ця військова техніка має дуже тонку броню, зі зброї на цьому бронетранспортері встановлений лише кулемет.

Разом з тим, більшість десантно-штурмових підрозділів російської армії, які брали участь у вторгненні на початку повномасштабної війни, використовували БМП-2 із значно товщою бронею, 30-міліметровою гарматою та пусковою установкою протитанкових ракет.

While MT-LBs have previously been in service in support roles on both sides, Russia has long considered them unsuitable for most front-line infantry transport roles.