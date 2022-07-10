Окупанти вивозять техніку і військових із Маріуполя на Запоріжжя

Росіяни посилюють свої підрозділи на Запоріжжі, перевозячи туди війська та техніку із Маріуполя

Рашисти посилюють південний фронт військами із захопленого і знищеного Маріуполя

Учора, 9 липня, російські війська великою колоною відправилися із Маріуполя у напрямку Бердянська. Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, у колоні були мінімум п’ять автобусів із рашистськими вояками.

Крім того, з Маріуполя на Запоріжжя рашисти почали вивозити техніку, яка перебувала у місцях зберігання в районі захопленого приазовського міста.

Андрющенко зазначив, що техніка йде на південний фронт.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України просуваються уперед на південному фронті, зокрема, на території Запорізької області.

Втрати ж окупантів, за словами глави держави, тільки зростатимуть, бо українські війська почали на повну використовувати західну артилерію.

А у самому Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі.

Крім того, на металургійному комбінаті імені Ілліча потужний вибух знищив кількох рашистських окупантів.