Окупанти виводять з ладу бойову техніку, щоб уникнути відправки на війну

Виведення з ладу військової техніки у підрозділах набуває масового характеру

У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи.

Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.

Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереженням окупантів, яких відправлятимуть на війну в Україну.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи Geely.

Раніше на маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча стався вибух під час розмінування, яке проводять окупанти.

Нагадаємо, що у захопленому місті люди виходять на протести проти окупаційної «влади».

А окупанти тим часом повністю зупинили водопостачання в Маріуполі.