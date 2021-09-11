Тепло, як влітку: прогноз погоди на 11 вересня

У суботу в Україні буде до +27 вдень та сонячно

Погода в Україні у суботу, 11 вересня, буде сонячною та без опадів. Температура повітря вдень очікується на рівні +23…+27, вночі похолоднішає до +7…12. Такі дані Укргідрометцентру.

На півдні буде сонячно, денна температура коливатиметься у межах +22…+27, вночі похолоднішає до +12…+16. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/c.

У східних регіонах України погода 11 вересня також буде сонячною та без опадів. Вдень стовпчик термометра показуватиме +24…+26, вночі +11…+14. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

На півночі України вдень від +23 до +25, вночі буде прохолодніше – +9…+13. У цих регіонах вітер буде слабшим – 3-8 м/c.

На заході України також сонячно та без опадів. Денна температура на рівні +23…+26, нічна – +7…+11. Швидкість вітру очікується на рівні 3-8 м/c.

У центрі синоптики прогнозують +24…+26 вдень, вночі до +9…+13. Вітер у межах 3-8 м/c.

У Києві вдень очікується +24…+26, у нічний час доби +12…+14. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 м/c.

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