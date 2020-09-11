Тимошенко одужала від коронавірусу



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Поки лідер партії «Бітьківщина» ще перебуває у лікарні, бо залишається запалення легень, але лікування йде успішно

Лідер партії «Батьківщина» вже отримала негативний результат тесту на коронавірус

Народний депутат, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу. Про це повідомила прессекретарка Тимошенко Марина Сорока у Facebook.

За словами Сороки, Тимошенко вже отримала негативний результат тесту на коронавірус.

«Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на Covid-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще», – йдеться у повідомленні.

Прессекретарка поінформувала, що поки лідер партії «Бітьківащина» ще перебуває у лікарні, бо залишається запалення легень.

«Але лікування йде успішно і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи», – написала Сорока.

Нагадаємо, що 23 серпня у Юлії Тимошенко виявили коронавірус.

Пізніше з'явилася інформація, що Тимошенко підключили до апарату штучної вентиляції легень. Її стан був стабільно тяжким.

Тоді ж прессекретар Тимошенко Марина Сорока повідомила, що Юлія Володимирівна отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування Covid-19.

До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.