В українській армії за минулу добу виявили ще 35 хворих на Covid-19



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Всього за час пандемії одужало – 1 478 осіб, летальних випадків – 6

Загалом в армії хворіють 640 осіб

У Збройних силах України за минулу добу, 10 вересня, виявили ще 35 хворих на коронавірус. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом в армії хворіють 640 осіб.

«Всього за час пандемії одужало – 1 478 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 716 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 77 осіб», – ідеться в повідомленні медиків на сторінці у Facebook.

Зазначається, що з 35 хворих на Covid-19 на лікуванні в медзакладах перебувають чотири особи.

Також наразі у домашніх умовах під наглядом медичної служби лікується 31 особа (Київська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Львівська область - 3 військовослужбовці, Хмельницька область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Дніпропетровська область – 1 військовослужбовець, Вінницька область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, Миколаївська область – 1 військовослужбовець, Тернопільська область - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося, в Україні кількість хворих коронавірусом зросла минулої доби у Києві та 23 областях.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.