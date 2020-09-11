У Бразилії планують закупити 50 млн доз російської вакцини від Covid-19



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Випробування вакцини розпочнуться в жовтні 2020 року

Влада планує використати перші 500 доз, як тільки схвалять протокол для випробувань

Влада бразильського штату Баія підписали угоду про проведення третьої фази 3 клінічних випробувань російської вакцини Sputnik V проти Covid-19 і планують закупити 50 мільйонів доз для її продажу в Бразилії. Про це повідомляє Reuters.

Губернатор Руї Коста зазначив, що Баія отримає перші 500 доз, як тільки регулюючий орган Бразилії Anvisa схвалить протокол випробувань.

Якщо випробування, які, як очікується, почнуться в жовтні, будуть успішними, Баія буде прагнути продавати російську вакцину в Бразилії через свій центр фармацевтичних досліджень Bahiafarma.

Нагадаємо, що у серпні Росія оголосила, що розробила «першу у світі вакцину» проти Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.

До слова, в Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19.

Крім того, Китай випробовує вакцину від Covid-19 у вигляді спрею.

Між іншим, в Україні розроблятимуть вакцину від Covid-19: вчений виграв грант на 15 млн грн. Проєкт Андрія Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах. Науковець разом із колегами планують дійти до цього етапу вже за пів року.

Нагадаємо, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу через захворювання добровольця.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.



