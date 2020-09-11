Уряд Великої Британії запропонував програму масштабного тестування на 100 млрд фунтів



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За пів року обсяги тестування пропонують збільшити у 50 разів, створити можливість тестувати цілі квартали чи трудові колективи, щоб одразу «загасити» спалах

Головна мета плану - збільшити обсяги тестування до 10 мільйонів тестів на день до початку 2021 року, зараз у Британії роблять до 200 тисяч тестів на день

Уряд Великої Британії запропонував проєкт програми для стримування коронавірусу загальною вартістю 100 млрд фунтів, з головним акцентом на масштабне тестування. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що програма названу «Операція Муншот».

«Програму презентував перед Палатою представників у парламенті 10 вересня міністр охорони здоров’я Метт Хенкок, але там вона зустріла стримані відгуки від лейбористів», – йдеться у повідомленні.

Документ не опублікований, але частина його вже є у розпорядженні ЗМІ.

Як випливає з опублікованих журналістами фрагментів, прем’єр Борис Джонсон переконаний, що масштабне тестування, постійно, аж до винайдення вакцини, є єдиним способом запобігти повторному жорсткому карантину, що може мати катастрофічні наслідки для економіки.

За словами одного з урядовців, прем’єр прагне організації програми тестування приблизно на тому рівні швидкості та інноваційності, як Манхеттенський проєкт у США з розробки ядерної бомби в часи Другої світової війни.

Головна амбітна мета плану - збільшити обсяги тестування в Британії до 10 мільйонів тестів на день до початку 2021 року, зараз у Британії роблять до 200 тисяч тестів на день.

Передбачається, що до грудня щоденну спроможність системи тестування потрібно збільшити до 2-4 млн тестів, а на початку 2021 року - до 10 мільйонів. Таким чином, лише за пів року обсяги тестування пропонують збільшити у 50 разів.

При цьому пропонують створити можливість тестувати цілі квартали чи трудові колективи, щоб одразу «загасити» спалах, виявивши та ізолювавши усіх заражених, забезпечити можливість регулярного тесту для професій підвищеного ризику, таких як медики та вчителі.

Коли систему буде розгорнуто, негативний тест на коронавірус пропонують зробити своєрідним «паспортом допуску» на спортивні й культурні події, відвідання родичів у будинку для літніх людей чи подібних обставин.

У мережу цієї масштабної системи планують залучити бізнес та освіту, в документі згадуються 16 різних компаній і університетів, серед яких консультаційна фірма Deloitte, яка вже тісно співпрацює з нацслужбою здоров’я, та фармацевтичні гіганти GSK, Astra Zeneca та Smith & Nephew.

Водночас дорадча наукова група Sage, змоделювавши ймовірний вплив масового тестування, у висновку закликає до «зваженого підходу», бо, зокрема, застосування тесту як своєрідного «паспорту здоров’я» буде вимагати дуже складної логістики і створює ризик зростання кількості помилкових результатів тестів.

До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.