Як парламент рятує країну від коронавірусу. Депутати працюють в масках (фото)



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Частина нардепів 17 березня прийшли на позачергове засідання Ради у медичних масках Фото: Главком

Юлія Тимошенко на вістрі «коронавірусної» моди - у лідерки «Батьківщини» чорна маска

Верховна Рада продовжить роботу попри карантинні заходи в Україні через коронавірус. На позачергове засідання у вівторок 17 березня зареєструвалося 342 нардепи, частина народних обранців прийшла працювати у парламент в медичних масках. Зокрема у лідерки «Батькивщини» Юлії Тимошенко сьогодні чорна маска, моду на кольорові маски в умовах пандемії ввели відомі світові бренди.

Під час відкриття позачергового засідання парламенту Дмитро Разумков зазначив, що Рада змінює формат, але не закривається на карантин.

«Верховна Рада продовжує роботу, тому що ми розуміємо відповідальність, яка лежить на нас і на президентові України»,- заявив Разумков.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу зазначив, що Китай здолав поширення вірусу завдяки жорстким діям, а тим часом Європа зволікала. Шмигаль просить підтримати законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (Covid-19).





Напередодні у «Слузі народу» заявили, що Рада сьогодні може призначити генпрокурора та міністра економіки.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.



