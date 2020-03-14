Команда Зеленського здала у Мінську національні інтереси. Тимошенко зробила гучну заяву



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Ми стежимо за кожним кроком у переговорах з РФ і не дозволимо президенту ввести в дію жодного рішення, яке б суперечило нашим національним інтересам – лідер партії «Батьківщина»

«Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція. Але саме ця повзуча капітуляція і є політикою Зеленського» – Тимошенко

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що команда президента України Володимира Зеленського в переговорах з Росією підписує документи, які суперечать українським національним інтересам.

«Моя позиція була і залишається чіткою і однозначною. В Україні немає внутрішнього конфлікту. Є війна Росії проти України на Донбасі. Є окупація Росією Криму. Підписані ж документи знову декларують наявність неіснуючої «громадянської війни». Досягнення миру не може містити навіть натяку на капітуляцію!», – заявила Тимошенко, передає прес-служба політсили.

Тимошенко підкреслила, що свого часу «ми попросили президента не перетинати «червоні лінії», які загрожують нашим національним інтересам, самій нашій незалежності і суверенітету».

«Однак, протоколи, які були завізовані посланцями Володимира Зеленського в Мінську, викликають цілком обґрунтоване обурення, змушують засумніватися в усвідомленні президентом усіх небезпек таких таємних домовленостей. Підтримавши ці документи, президент укотре перетнув «червоні лінії», – вважає глава партії «Батьківщина».

Тимошенко висловила впевненість у тому, що Україні не потрібен Мінськ-3.

За її словами, «Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція. Але саме ця повзуча капітуляція і є політикою Зеленського».

«Ми стежимо за кожним кроком у переговорах з РФ і не дозволимо президенту ввести в дію жодного рішення, яке б суперечило нашим національним інтересам. Ставило б під загрозу наш суверенітет і геополітичний вибір. Зраджувало пам’ять солдатів, які віддали свої життя за Батьківщину. Ці документи повинні бути денонсовані», – підсумувала лідер партії «Батьківщина».