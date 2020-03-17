Верховна Рада зібралася на позачергове засідання через коронавірус трансляція



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17 березня на позачергове засідання зібралося 324 нардепи Фото: Главком

Сьогодні у парламенті заплановано розглянути шість питань

У вівторок о 8:00 розпочалося позачергове засідання Верховної Ради України. Як повідомляється на сайті парламенту, сьогодні заплановано розгляд наступних питань:

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (Covid-19);

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я;

проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету;

проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (Covid-19);

проєкт постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні;

проєкт постанови про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Напередодні у «Слузі народу» заявили, що Рада сьогодні може призначити генпрокурора та міністра економіки.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.