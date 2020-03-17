Рада призначила Венедіктову генеральним прокурором України



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Глава ДБР Ірина Венедіктоава очолила Офіс генпрокурора Фото: Главком

269 нардепів проголосували за призначення Венедіктової

На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке ініціював президент Зеленський, парламентарі розглянули питання про призначення генерального прокурора. 269 нардепів прголосували за призначення Венедіктової новим генеральним прокурором.

17 березня Зеленський особисто прийшов у парламент напередодні голосування за Ірину Венедіктову.

«Вперше в історії України генпрокурором стане жінка», - зазначив Зеленський.

Венедіктову у своєму вступному слові заявила, що обіцяє розібратися з кадровими питаннями в прокуратурі.

Крім того вона, відповідаючи на запитання «слуги народу» Олександра Дубінського щодо підписання підозр колишньому президенту Петру Порошенку, заявила, що «нині в країні така ситуація, що нема часу довго розбиратись».

Зазначимо, раніше президент Зеленський запропонував Верховній Раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.



