Тимошенко вимагає «тотального» карантину і мобільних груп, які їздитимуть до людей і братимуть аналізи



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Юлія Тимошенко вважає, що офіційні цифри хворих і померлих від коронавірусом українців не відповідають дійсності, бо в Україні нема обліку і необхідної діагностики

Лідер партії «Батьківщина» пропонує запровадити єдиний номер гарячої лінії для повідомлень про коронавірус

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко пропонує запровадити всеохоплюючий карантин, що захистить Україну від найскладнішої стадії пандемії. Про це Тимошенко сказала на брифінгу після Погоджувальної ради.

Тимошенко вважає, що офіційні цифри хворих і померлих від коронавірусу українців не відповідають дійсності, бо в Україні нема обліку, статистики і нема необхідної діагностики. «Треба виходити з цифр скільки людей в грудні, січні і лютому захворіло на пневмонію і скільки померло», - стверджує політик.

Лідер партії «Батьківщина» вважає, що в Антикризовій команді треба зібрати всіх впливових людей України і запропонувала також увійти до складу цієї групи.

Тимошенко також порекомендувала єдину систему комунікації з українцями – єдиний номер гарячої лінії, куди можуть звертатися люди, якщо є хоч найменша підозра щодо захворювання на коронавірус.

Експрем'єр також запропонувала створити мобільні групи, що будуть приїжджати до людей і брати всі необхідні аналізи безкоштовно.

Лідер партії «Батьківщина» зазначила, що людям, які змушені через карантин залишатися вдома і не працювати, потрібно видавати лікарняні, щоб вони не залишилися без зарплатні.

Нагадаємо, в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин.

Як повідомлялося, українські консульства призупинили видачу віз.

Україна закрила кордон для іноземців через поширення COVID-19. Тимчасові обмеження почали діяти з 00:00 16 березня.

З 17 березня будуть призупинені регулярні міжнародні пасажирські перевезення.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24 747), Іран (13 938) і Південна Корея (8236).

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