Зустріччю з лобістом помічник президента Єрмак поставив під загрозу імідж Зеленського та країни, - експерт



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Позиція Андрія Єрмака - чіткий сигнал іноземним партнерам, що в Україні існує відразу кілька центрів прийняття рішень, вважає експерт

Під час переговорів з Брайаном Ланзою Єрмак позиціонував себе як персону, що приймає рішення в питаннях зовнішньої політики країни, - Семенюк

Таємні перемовини помічника президента України Андрія Єрмака з американським лобістом Брайаном Ланзою ведуть до погіршення іміджу країни, втрати союзників та авторитету президента Зеленського на міжнародній арені.

Про це заявив аналітик і політичний оглядач Тарас Семенюк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Про скандальну зустріч вже написали топові вітчизняні та західні ЗМІ. За інформацією джерел, під час переговорів з лобістом помічник президента позиціонував себе як персону, що приймає рішення в питаннях зовнішньої політики країни. Така позиція – чіткий сигнал іноземним партнерам, що в Україні існує відразу кілька центрів прийняття рішень», - вважає експерт.

Це, на його думку, створює для України загрозу втратити союзників та призведе до погіршення міжнародного іміджу країни. Особливо у контексті двосторонніх відносин із США, де Україна і так стрімко втрачає позиції.

«У зв’язку з недавним скандалом у відставку подали спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, міністр енергетики США Джеймс Перрі, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, яких прийнято вважати «друзями України» у Штатах. По суті, тепер вплив на Трампа мають люди, які налаштовані до нашої країни негативно. Таку ж думку вони формують і у американського президента», - зазначив політолог.

Крім того, «тіньові» та «секретні» домовленості підривають довіру до офіційних дипломатичних каналів. За словами експерта, іноземні партнери розуміють, що через неофіційні зв’язки можна домовитись за більш вигідними умовами. Також «таємні зустрічі» з американськими лобістами створюють негативний образ президента України.

«Таємні переговори» б’ють по авторитету Зеленського і формують образ слабкого лідера, що не здатен вибудувати сильну офіційну лінію. До того ж таємні переговори – зайвий привід скомпрометувати президента і країну. Що, власне, вже і відбувається з Україною», - підкреслив Семенюк.

Він також наголосив, що зараз адміністрація Трампа вважає Україну однією з найбільш корумпованих країн у світі і останнім часом дуже активно транслює цей меседж через підконтрольні медіа.

«Причина такого загострення – безграмотні дії Єрмака на посаді помічника президента з питань зовнішньої політики. Річ у тім, що Єрмак виступає парламентером як із представниками США, так і з представниками РФ. Уже маючи досвід «тіньових угод» з Єрмаком, американці вважають, що подібні «домовленості» у нього існують і з російською стороною», - зазначив політолог.

За його словами, традиційно за різні дипломатичні вектори відповідають окремі дипломати, що дозволяє президентові отримувати об’єктивні дані і приймати зважені зовнішньополітичні рішення.

«У нашому ж випадку Єрмак стає єдиним джерелом інформації для Зеленського. І вона може бути навмисно перекручена, враховуючи залученість, заангажованість і особисті інтереси Єрмака. Подібні дії формують імідж нашої країни як ненадійного партнера, з яким можна не рахуватися, а також втягують нас у внутрішньополітичну боротьбу в США», - підсумував Семенюк.

Як повідомлялося, аналітик Андрій Піонтковський вважає, що три найближчі радники Зеленського невпинно працюють на Кремль.