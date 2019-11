З’явилося відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком

Невідоме джерело записало і розмістило на просторах інтернету відео зустрічі – журналіст

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак і наближений до президента США Дональда Трампа лобіст Брайан Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим домом і Офісом президента України, сказав журналіст New York Times Майкл Вайс у Twitter.

«Брайан Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у Києві», – написав журналіст.

Now, Lanza is currently a managing director at Mercury, the lobby firm and he’s said he was in Ukraine to drum up business. But... his former role as an adviser to the Trump campaign and transition team has raised eyebrows. Could he be a new ‘back-channel’ between the WH...