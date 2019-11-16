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    Політика

    З’явилося відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком

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    <p>Андрій Єрмак зустрічався у Києві з американським лобістом&nbsp;</p> - З’явилося відео скандальної зустрічі лобіста Трампа з Єрмаком

    Андрій Єрмак зустрічався у Києві з американським лобістом 

    Фото: Українська правда

    Невідоме джерело записало і розмістило на просторах інтернету відео зустрічі – журналіст

    Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак і наближений до президента США Дональда Трампа лобіст Брайан Ланза можуть стати новим каналом комунікації між Білим домом і Офісом президента України, сказав журналіст New York Times Майкл Вайс у Twitter.

    «Брайан Ланза, колишній чиновник кампанії Трампа, який став лобістом, зустрічався з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у Києві», – написав журналіст.

    Вайс гадає, що Ланза може бути новим неофіційним каналом зв’язку між Білим домом та Офісом президента України.

    «Чи може він стати новим «зворотним каналом» між Білим Домом та адміністрацією Зеленського? Поїздка в Україну «у справах», зрештою, дуже зручне прикриття», – зазначив він.

    Журналіст додав, що невідоме джерело записало і розмістило на просторах інтернету відео зустрічі.

    Читайте також: Ключовий міжнародний переговорник від Зеленського Андрій Єрмак вважає, що у війні на Донбасі винна Україна, – Герасимов.

    Нагадаємо, Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака.

    США Дональд Трамп чиновник Україна журналіст Андрій Єрмак
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