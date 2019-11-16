Процес повернення захоплених РФ кораблів на завершальному етапі - Єрмак

За даними ЗМІ, повернення кораблів відбудеться вже сьогодні вночі

Офіс президента України підтвердив, що процес повернення з РФ українських кораблів знаходиться на завершальному етапі.

Про це НВ повідомив радник президента Андрій Єрмак.

«Процес повернення малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксиру «Яни Капу», захоплених в минулому листопаді, вже на завершальному етапі», — заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що захоплені росіянами кораблі повернуть Україні сьогодні вночі.

В якому стані знаходяться катери та «Яни Капу» після річного полону, невідомо.

Раніше про підготовку передачі кораблів повідомили російські ЗМІ.

4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

Як повідомлялося, Росія відхрещувалася від планів повернути Україні військові кораблі.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі. 7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Захоплені судна Росія досі не повернула.