Тиск на Раду суддів: Команда Зеленського заперечує звинувачення з боку голови Ради



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Рябошапка заявив, що за свої слова Ткачук повинен відповісти

Ця заява є відповіддю на ініціативу Зеленського переглянути результати судової реформи, - Рябошапка

Адміністрація Президента Володимира Зеленського має намір подати в суд на голову Ради суддів Олега Ткачука через звинувачення у тиску на суддів.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Руслан Рябошапка, пишуть Українські Новини.

Рябошапка заявив, що публічна заява Ткачука про тиск чиновників Адміністрації на суддів та Раду суддів містить неправдиву інформацію.

«Це абсолютна дурість (звинувачення в тиску на суддів)! Ми ж не ідіоти, щоб дзвонити суддям... Це все відображає рівень розвитку одного з членів Ради суддів (Ткачука) і не більше»,- сказав заступник глави Адміністрації.

На його думку, ця заява є відповіддю ряду зацікавлених осіб у судовій системі на ініціативу Зеленського переглянути результати судової реформи.

Рябошапка також повідомив, що зустрічався із заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенко з метою обговорити судову реформу і для включення його до складу робочої групи з реформування судової влади.

«За свої слова він (Ткачук) повинен відповісти. За цю брехнею, яку він поширює проти Президента і його команди. Він за це відповість. Звісно, в судовому порядку», - сказав він.

При цьому Рябошапка відмовився відповідати на питання, чи виступає він за звільнення Ткачука з посади голови Ради суддів.

Як повідомлялося, голова Ради суддів Олег Ткачук просить Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувати тиск чиновників Адміністрації президента на суддів.

У п'ятницю голова Ради суддів звинуватив Адміністрацію президента Володимира Зеленського в тиску і незаконних вказівках суддям.

Зокрема, він зазначив, що чиновники Адміністрації Президента дзвонили головам судів з вимогою зірвати проведення засідання.

Також Ткачук звинуватив заступника голови Адміністрації Руслана Рябошапку у спробі взяти під контроль судову систему у зв'язку з проведенням зустрічі 19 червня з заступником голови Ради суддів Вадимом Бутенко.