Точку неповернення між Європою та Росією вже досягнуто – нардеп

«Занадто довго Росія знущалася не тільки над Україною, а й над Євросоюзом»

Європа та Росія у своїх стосунках вже пройшли точку біфуркації. Країни ЄС остаточно зрозуміли, що вони всі ці роки помилялися щодо замирення Росії. Таку думку це в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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«Точку неповернення вже досягнуто. Занадто довго Росія знущалася не тільки над Україною, а й над Євросоюзом. Брехала, скоювала злочини на території європейських країн, тому росіянам вже ніхто не вірить. Це ж як в побутовому житті – якщо людина виявляється брехуном, то навіть коли вона каже правду, її ніхто не слухає», – пояснив Мережко.

За словами нардепа, навіть якщо зараз Росія припинить вчиняти злочини, залишить повністю територію України, включно з Кримом, виплатить репарації і так далі, аби відмити свою репутацію, там мають змінитися багато поколінь.

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Нагадаємо, незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента. Про це йдеться в інтерв'ю Меркель німецькому журналу Der Spiegel.

Також дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва у відеозверненні під час Київського безпекового форуму заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності.