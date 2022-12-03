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Точку неповернення між Європою та Росією вже досягнуто – нардеп

Надія Карбунар
glavcom.ua
Точку неповернення між Європою та Росією вже досягнуто – нардеп
Європа та Росія досягли у своїх взаєминах точки неповернення
фото з відкритих джерел

«Занадто довго Росія знущалася не тільки над Україною, а й над Євросоюзом»

Європа та Росія у своїх стосунках вже пройшли точку біфуркації. Країни ЄС остаточно зрозуміли, що вони всі ці роки помилялися щодо замирення Росії. Таку думку це в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

«Точку неповернення вже досягнуто. Занадто довго Росія знущалася не тільки над Україною, а й над Євросоюзом. Брехала, скоювала злочини на території європейських країн, тому росіянам вже ніхто не вірить. Це ж як в побутовому житті – якщо людина виявляється брехуном, то навіть коли вона каже правду, її ніхто не слухає», – пояснив Мережко.

За словами нардепа, навіть якщо зараз Росія припинить вчиняти злочини, залишить повністю територію України, включно з Кримом, виплатить репарації і так далі, аби відмити свою репутацію, там мають змінитися багато поколінь.

Нагадаємо, незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента. Про це йдеться в інтерв'ю Меркель німецькому журналу Der Spiegel.

Також дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва у відеозверненні під час Київського безпекового форуму заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності

Читайте також: Олександр Мережко: Чому б не конфіскувати російське посольство в Україні?
Теги: росія путін посольство дружина диктатор переговори репарації

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