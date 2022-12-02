Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради

Мішель повідомив, що обговорення війни зайняло багато часу під час його тригодинної зустрічі з Сі

Сі Цзіньпін заявив Мішелю, що Китай не постачає Росії зброю

Президент Євроради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію у питанні війни в Україні. Про це передає Reuters.

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Мішель повідомив, що обговорення війни зайняло багато часу під час його тригодинної зустрічі з Сі.

«Я закликав президента Сі, як ми це робили на саміті ЄС-Китай у квітні, використати вплив на Росію заради поваги статуту ООН», – сказав Мішель.

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В свою чергу, Сі Цзіньпін запевнив президента Євроради в неприйнятності ядерних погроз і тому, що Китай не постачає Росії зброю.

«Китай залишатиметься відкритим для європейських компаній і сподівається, що ЄС зможе усунути втручання, щоб забезпечити справедливе та прозоре бізнес-середовище для китайських компаній», – заявив Сі.

Раніше повідомлялося, що Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження.

Крім того, з’явилась інформація, що Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів.

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До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни.