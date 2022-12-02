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Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради
Мішель повідомив, що обговорення війни зайняло багато часу під час його тригодинної зустрічі з Сі
Шарль Мішель / Twitter

Сі Цзіньпін заявив Мішелю, що Китай не постачає Росії зброю

Президент Євроради Шарль Мішель під час візиту до Пекіна закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію у питанні війни в Україні. Про це передає Reuters. 

Мішель повідомив, що обговорення війни зайняло багато часу під час його тригодинної зустрічі з Сі. 

«Я закликав президента Сі, як ми це робили на саміті ЄС-Китай у квітні, використати вплив на Росію заради поваги статуту ООН», – сказав Мішель.

В свою чергу, Сі Цзіньпін запевнив президента Євроради в неприйнятності ядерних погроз і тому, що Китай не постачає Росії зброю. 

«Китай залишатиметься відкритим для європейських компаній і сподівається, що ЄС зможе усунути втручання, щоб забезпечити справедливе та прозоре бізнес-середовище для китайських компаній», – заявив Сі.

Раніше повідомлялося, що Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження.

Крім того, з’явилась інформація, що Китай попросив США заблокувати передачу Україні винищувачів.

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G20 зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час розмови французький лідер просив переконувати президента Росії Володимира Путіна подумати про реальні переговори з Україною для завершення війни. 

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Теги: росія окупанти війна Китай Україна

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