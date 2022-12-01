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Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ. Шольц назвав умову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ. Шольц назвав умову
фото з відкритих джерел

Шольц наголосив, що про партнерство з РФ вже не йдеться

Якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від агресії в бік України, то Європа може повернути до «мирного порядку» з Росією. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц , передає The Guardian.

Проте Шольц наголосив, що про партнерство вже не йдеться. Причиною він назвав те, що «Росія зіпсувала мирний порядок, над яким ми працювали стільки десятиліть». За його словами, нині Росія просто повертається до імперіалістичного підходу XVII-XIX століть.

«Ми повинні повернутися до угод, які ми мали в останні десятиліття і які були основою миру та порядку безпеки в Європі. І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які обрали зовсім інший шлях у питанні того, як вони керуються і як вони приваблюють людей», – додав Шольц.

Раніше Зеленський адресував Шольцу прохання, за яке «дякуватимуть усі покоління українців».

Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї.

До слова, сьогодні Німеччина оновила перелік озброєння, яке передала Україні.

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Теги: Україна окупанти росія Олаф Шольц Німеччина війна Європа

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