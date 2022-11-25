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Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
фото з відкритих джерел
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Меркель: «Для Путіна важлива тільки сила»

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з Володимиром Путіним стосовно України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на російського президента. Про це йдеться в інтерв'ю Меркель німецькому журналу Der Spiegel

За словами Меркель, вона разом із французьким президентом Еммануелем Макроном планувала провести переговори з Путіним у межах ЄС 2021 року, в останнє літо її перебування при владі.

«Але у мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: вона йде восени», – сказала ексканцлерка.

Згадуючи свій прощальний візит до Москви у серпні 2021-го, Меркель зізналася, що мала «дуже ясне відчуття», що її вже не сприймають, як впливового політика.

«Відчуття було дуже зрозумілим: «З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено». Для Путіна важлива тільки сила».

Нагадаємо, Ангела Меркель покинула пост федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менше як за три місяці до російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо,  Меркель застерегла від ігнорування погроз РФ у контексті війни в Україні та заявила, що міцний мир у Європі можливий лише за участю Росії.

Також Меркель заявила, що світ має серйозно сприймати ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна. На її думку, таке ставлення є проявом не слабкості, а політичної мудрості. 

Теги: путін Ангела Меркель політика переговори влада

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