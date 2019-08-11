ТОП-10 найрейтинговіших професій з високим заробітком для вступників профтехучилищ - МОН



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Наразі в Україні високий рівень зарплат – в аграрному та будівельному секторах, а також у сфері обслуговування

До високо оплачуваних професій входять вишкомонтажник, електрик і шоколадник - пресслужба

В Україні середня зарплата фахівця з професійною освітою сьогодні становить не менше ніж 7 тис. грн на місяць, а для деяких професій – до 20 тис. грн.

Про це повідомила генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумік, пише пресслужба міністерства.



Звертаючись до вступників до закладів профтехосвіти, Шумік наголосила, що у приватному секторі гарний працівник може заробляти навіть більше, ніж фахівець із вищою освітою.



«Тим, хто ще не визначився з фахом або має сумніви щодо вступу, хочу зауважити: у профтесі ви маєте можливість за 1,5–3 роки отримати прикладну професію, за якою можна заробляти непогані гроші. Українські роботодавці зацікавлені брати на роботу кваліфікованих випускників, які вміють працювати із сучасним обладнанням і розуміють особливості праці на виробництві», – сказала гендиректорка.

Вона також зазначила, що вже кілька років поспіль традиційно високий рівень зарплат – в аграрному та будівельному секторах, а також у сфері обслуговування. Водночас дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці також мають високий рівень оплати на ринку праці.



Міносвіти склало рейтинг найвисокооплачуваніших професій для випускників профтехучилищ станом на літо 2019 року.



Вишкомонтажник – середній рівень зарплати 20 тис. грн.



Машиніст трубовигинальної установки пересувної – 19 тис. грн.



Забійник на відбійних молотках – 17,25 тис. грн.



Крановий електрик – 15 тис. грн.



Лицювальник-мармурник – 15 тис. грн.



Шоколадник – 15 тис. грн.



Обвалювач морепродуктів – 10 тис. грн.



Головний касир – 10 тис. грн.



Водій тролейбуса – 9,973 грн.



Бісквітник – 9,387 тис. грн.



Дані отримано від роботодавців, які звернулися у Службу зайнятості.

У 2018 році в Міносвіти зазначали, що на українському ринку праці для 40% спеціальностей потрібно вищу освіту, а для решти 60% – професійну або професійно-технічну.