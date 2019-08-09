Тимошенко вдруге стала бабусею



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Юлія Тимошенко Фото: Главком

Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву

Донька лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко народила сина.

Про це повідомила секретарка фракції «Батьківщини» у Київраді Тетяна Меліхова у Facebook.

«Щиро вітаю з народженням сина Євгенію та Артура! А також Юлію Володимирівну з чоловіком, які вдруге стали бабусею та дідусем», - написала вона.

Нагадаємо, в 2014 році Євгенія Тимошенко вдруге вийшла заміж. Обранцем став одеський бізнесмен Артур Чечоткін. Дочка Тимошенко вперше стала мамою в червні 2016 року, народивши доньку Єву. До цього вона була одружена з британським музикантом Шоном Карром, який пішов з життя в 2018 році.