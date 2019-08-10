Українські військові прибули до Німеччини на багатонаціональні навчання «Combined Resolve-12»



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Українські військові прибули до Німеччини на навчання / Фото Facebook МО України

Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами

Український зведений підрозділ Збройних Сил України прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center – JMRC) у Німеччині для участі в багатонаціональних навчаннях «Combined Resolve-12».

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

Навчання відбудуться на полігоні «Хоенфельс», у них візьмуть участь військовослужбовці з 21 країни.

Наразі триває підготовчий етап. До навчального центру прибувають підрозділи, господарі організовують логістику, учасники навчань готують техніку та уточнюють плани подальших дій тощо.

Представники ЗСУ братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії.

Українська група спостерігачів та інструкторів оцінюватиме дії підрозділів за натівськими стандартами.

До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща.

У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як повідомлялося, Збройні Сили цього року вже отримали понад 800 одиниць нової зброї.

Нагадаємо: Німеччина не рекомендує своїм громадянам їхати на окупований Донбас та в Крим.