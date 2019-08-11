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    У світі

    У російському уряді порадили студентам не користуватися Wikipedia

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    <p>&laquo;Не користуйтеся Wikipedia, можете двійку отримати&raquo;, - заявив заступник голови Мінкомзв'язку РФ</p> - У російському уряді порадили студентам не користуватися Wikipedia

    «Не користуйтеся Wikipedia, можете двійку отримати», - заявив заступник голови Мінкомзв'язку РФ

    За словами чиновника, в інтернет-енциклопедії багато неперевіреної інформації

    Заступник міністра цифрового розвитку, зв'язку та засобів масової інформації РФ Олексій Волін назвав інтернет-енциклопедію Wikipedia джерелом з частково недостовірною інформацією і порадив студентам не користуватися нею.

    Таку думку він висловив в суботу на всеросійському молодіжному освітньому літньому форумі, пише «Тасс».

    «Не користуйтеся Wikipedia, можете двійку отримати», - сказав він, відповідаючи на питання, що студент може знайти цікавого на порталі.

    За словами чиновника, в інтернет-енциклопедії багато неперевіреної інформації.

    «Сьогодні є окремий бізнес, який полягає в тому, що на замовлення тих чи інших компаній створюються статті в Wikipedia і правляться, - додав він. - Там може бути і те, що відповідає дійсності, і зовсім невірна інформація».

    Нагадаємо, навесні у Китаї інтернет-енциклопедія Wikipedia була повністю заблокована на всіх мовах.

    Також Wikipedia блокувалася в Туреччині і Венесуелі.

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