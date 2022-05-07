Наречений Мендель розповів про свої поневіряння із бензином

Павло Кухта змушений був стояти кілька годин у черзі за пальним

Павло Кухта, наречений колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель поскаржився, що виїхав до Києва із затримкою на кілька днів. Усе через кризу із пальним, написав він на своїй сторінці у Facebook.

«Черги на бензин та дизель справді у кілька годин. Але це там, де пощастило, як на Львівщині чи Франківщині. В багатьох же регіонах пального нема взагалі. Сам виїхав на Київ із затримкою в кілька днів. І розумію, що мені пощастило: лише кілька заправок, кілька годин черги і навіть вдалося залити 15 літрів у каністру. До речі, на Львівщині каністри – це вже теж дефіцит. Юлія Мендель знайшла через OLX, купувала на складі», – розповів Кухта.

Він також підрахував, що Україна зараз споживає в середньому на день, за дуже приблизними підрахунками, близько 5000 тон бензину та до 15000 тон дизелю. В цілому у нас, за повідомленнями Мінекономіки, з приватних та державних (доступних для цивільного сектору) запасів залишилось на ринку 92500 тон бензину та 81400 тонн дизелю. Тобто приблизно на 20 днів споживання бензину та на 5-6 днів – дизелю.

Павло Кухта також запропонував до ситуації, що склалася з пальним, два рішення. Перше – тримати рівень регульованих цін вищим за ринкові і постійно за ним слідкувати. Це захищатиме споживача від спекуляцій, при цьому розв’яже руки приватним операторам ринку, яким регулювання завадило вчасно забезпечити країну пальним.

Друге – «розрулити» низку логістичних проблем, які заважають швидко завезти потрібну кількість пального через західний кордон.

Раніше колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель показала свого таємного коханого. Ним виявився Павло Кухта. Він – колишній перший заступник міністра міністерства розвитку економіки, а нині політичний експерт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.

Раніше Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях. Також Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.

Нагадаємо, Мендель опублікувала загадкове фото з чиєюсь рукою.

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