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Порушення військового обліку. ТЦК склав рекордну кількість штрафів

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Порушення військового обліку. ТЦК склав рекордну кількість штрафів
Наразі третина цих штрафів вже закрита
фото з відкритих джерел

У минулому році з українців примусово стягували понад 10 тисяч подібних штрафів

Майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік. Про це повідомляє Опендатабот. 

«11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів», – йдеться в повідомленні. 

Порушення військового обліку. ТЦК склав рекордну кількість штрафів фото 1

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг.

Зазначимо, перевірити наявність штрафу можна на сторінці сервіса в Опендатаботі.

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Теги: ТЦК Україна мобілізація

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