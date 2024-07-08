Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані

«Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП», – нагадали у Міноборони

Станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram.

У відомстві зазначили, що за останній тиждень (з 1 по 7 липня) облікові дані через застосунок «Резерв+», територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або центри надання адміністративних послуг оновили ще 569 397 громадян України.

«Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП», – нагадали у Міноборони.

Оновлення даних громадянами інфографіка Міністерства оборони України

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

До слова, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила, що частина українців боїться скористатися застосунком «Резерв+» для оновлення даних. Причиною є фейки про додаток.

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