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Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 20 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 20 листопада
Найтепліше – у південних областях країни
фото з відкритих джерел

Практично на усій території країни прогнозують туман та ожеледицю

Як повідомляє meteoprog.ua, сьогодні, 20 листопада, у західних областях переважно без опадів, лише на Поділлі та Буковині вночі та у першій половині дня пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний/південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -7...-2 °С, на Закарпатті та Буковині 0...+3 °С. Вдень повітря прогріється до -2...+3 °С, на Закарпатті +4...+9 °С.

У північній частині країни без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -10...-5 °С, вдень -5...0 °С.

У центральних областях пройдуть помірні опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Подекуди туман. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С.

На півдні України пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Можливі тумани. Вітер північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С, у Криму та на півдні Херсонської обл. +13…+18 °С.

У східній частині вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірний дощ. Подекуди туман. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень 0...+5°С.

Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 20 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Україна снігопад дощ

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