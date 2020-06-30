Турчинов очолив виборчий штаб «Європейської Солідарності» на місцевих виборах



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Олександр Турчинов вважає, що зараз потрібне єднання всіх патріотичних сил

Україні потрібне мирне перезавантаження влади - екссекретар РНБО

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов очолив виборчий штаб «Європейської солідарності» на місцевих виборах. Про це Турчинов повідомив у своєму зверненні.

За словами колишнього секретаря РНБО, «сьогодні необхідне єднання і консолідація всіх відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи».

«Україні потрібне мирне перезавантаження влади. Нашій державі потрібні відповідальні професіонали, здатні зупинити руйнацію економіки, захистити країну та примусити всіх рахуватися з національними інтересами сильної і незалежної України. Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила «Європейська Солідарність», - написав у зверненні Турчинов.

Також народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомила, що «вже можна публічно говорити те, чому ми радіємо останні тижні - К Пастор повертається».

Геращенко також звернулася до всіх демократичних, проукраїнських і проєвропейських сил. «Європейська Солідарність» оновлюється, за рік в жорсткій опозиції ми позбавилися баласту і пристосуванців, ми не дамо жодного шансу і тим хитромудрим, що «згадали» про партію напередодні місцевих виборів. Ми відкриті для всіх ідеологічних, ідейних, справжніх, патріотичних, розумних, проєвропейських, опозиційних. Закликаємо до об’єднання всі проукраїнські політичні партії і сили навколо великої і важливо мети: збереження України, захист її від дилетантів і зрадників», - написала депутатка.

Як повідомлялося, Турчинов дав оцінку політиці примирення з Путіним.