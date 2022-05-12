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    Події в Україні

    Окупанти взяли в полон настоятеля храму в Запорізькій області

    Храм Св. Пророка Іллі у смт Чернігівка - Окупанти взяли в полон настоятеля храму в Запорізькій області

    Храм Св. Пророка Іллі у смт Чернігівка

    фото: dzvonar.com.ua

    Російські військові масово викрадають людей у тимчасово окупованих районах Запорізької області

    У тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева. Про це повідомляє Запорізька єпархія Православної церкви України.

    Єпархія звернулася по допомогу до віцеперем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Запорізької обласної військової адміністрації.

    За даними Запорізької ОВА, від початку війни, станом на 11 травня, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області підтверджено 271 випадок викрадання людей. На сьогодні перебувають у заручниках 118 осіб, звільнені – 153.

    До слова, у Дніпрорудному (Запорізька область) священник Української православної церкви Московського патріархату, настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці, протоітерей Сергій Кляхін разом з іншими колаборантами святкував 9 травня під прапором рашистів.

    Депутат Запорізької обласної ради Микола Пастушенко, обраний у 2020 році від партії «Опозиційний блок», самовільно проголосив себе «виконуючим обов'язки міського голови» міста Дніпрорудне.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окупанти взяли в полон настоятеля храму в Запорізькій області