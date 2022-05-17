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    На Запоріжжі підлітки співпрацювали з окупантами й мародерствували

    У Запорізькій області підлітки співпрацювали з окупантами й мародерствували - На Запоріжжі підлітки співпрацювали з окупантами й мародерствували
    У Запорізькій області підлітки співпрацювали з окупантами й мародерствували
    фото з відкритих джерел

    До відповідальності будуть притягнуті і батьки цих дітей

    У селі Інженерне Запорізької області місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, вони передавали інформацію про покинуті домівки. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

    «У Пологівському районі у селі Інженерне місцеві підлітки пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, передавали інформацію про покинуті домівки та матеріальні цінності, що залишилися в них. За інформацією місцевих, ці неповнолітні також беруть участь у мародерстві», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що як за колаборантство, так і за мародерство доведеться відбувати покарання за українським законодавством – причому до відповідальності будуть притягнуті і батьки цих дітей.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вистоїть у боротьбі проти Росії, українцям слід продовжуватися знищувати ворога всіма можливостями, а на окупантів та колаборантів чекає покарання.

    Теги: росія окупанти війна Україна батьки колабораціонізм окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі підлітки співпрацювали з окупантами й мародерствували