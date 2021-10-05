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    Майже 90 злочинів за 15 років. Поліція затримала двох пенсіонерів за зґвалтування дітей

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    Одному з підозрюваних 74 роки, другому&nbsp;&ndash; 66 - Майже 90 злочинів за 15 років. Поліція затримала двох пенсіонерів за зґвалтування дітей

    Одному з підозрюваних 74 роки, другому – 66

    скріншот з відео Нацполіції

    Як з'ясували слідчі, зловмисники розбещували неповнолітніх з 2006 року, під час обшуку були знайдені докази злочину

    У Чернівцях поліція оголосила підозру двом літнім чоловікам у зґвалтуванні дівчаток. Одному з підозрюваних 74 роки, другому – 66 років. У пресслужбі поліції розповіли що на початку березня 2021 року до правоохоронців звернулася жінка, яка заявила про поширення дитячої порнографії і про зґвалтування неповнолітньої дівчини. Вона також передала відеоматеріали.

    Через деякий час слідство встановило першого підозрюваного – 74–річного жителя Чернівців. Під час стеження за підозрюваним поліцейські помітили, як до нього в дім заходить дівчинка, яку раніше бачили на відео з дитячою порнографією. Поліцейські потрапили в будинок до підозрюваного, де виявили і його товариша – 66–річного місцевого жителя.

    Під час обшуку були знайдені докази злочину, підозрюваних затримали.

    Як з'ясували слідчі, зловмисники розбещували неповнолітніх з 2006 року. За цей час на їх квартиру в поліцію скаржилися дев'ять разів, але усі справи стосувалися порушення громадського порядку.

    У поліції підкреслили, що підозрювані скоїли майже 90 злочинів, які пов'язані з педофілією. З усіх постраждалих в суді дають свідчення всього троє. Дві дівчинки визнали себе потерпілими від дій педофілів.

    Таким чином, 74-річному чоловіку загрожує довічне. Його товаришу – до 15 років позбавлення волі. Підозрювані свою вину не визнають.

    Раніше повідомлялося, що чоловік згвалтував жінку на очах у знайомого в інвалідному візку.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Вінниці спроба зґвалтування для чоловіка закінчилася судом.

    Нагадаємо, поліцейські столиці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на киянку.

    Як раніше повідомлялося, столичні поліцейські затримали уродженця Хмельниччини за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на мешканку Києва.

    Теги: Національна поліція України кримінал діти арешт Чернівці зґвалтування
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    Майже 90 злочинів за 15 років. Поліція затримала двох пенсіонерів за зґвалтування дітей