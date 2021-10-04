Вбивство поліцейського в Чернігові: підозрювані розповіли моторошні деталі

Правоохоронець, якого у ніч на 2 жовтня до смерті побила компанія молодиків, отримав щонайменше сім ударів ногами в голову

Поліцейського з Чернігова Артура Єрохіна вбивали четверо молодиків. Один із них – Дмитро Тунік – своєї провини не визнає й стверджує, що був просто свідком. Про це повідомляє «Суспільне».

«Ілля наніс найбільше ударів. Бив у голову 7 разів, це те, що я бачив. Ми ніяк не хотіли смерті, взагалі», – сказав один із підозрюваних Дмитро Тунік.

Він зазначив це під час виступу на засідання Деснянського районного суду міста Чернігів, на якому йому обирали запобіжний захід.

Тунік своєї провини не визнає й намагається звинуватити у вбивстві правоохоронця трьох своїх товаришів – Олександра, Ярослава та Іллю. І це навіть попри те, що Ілля – його троюрідний брат.

«Я був такий же свідок, як і інші люди, що були поруч. Тоді їх виходить так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу», – сказав Тунік.

Підозрюваний додав, що з місяця події не втік, а пішов із впевненістю, що Єрохін та його напарник, якого теж побили під час конфлікту, живі.

Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі. Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ). Наразі Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід підозрюваним.