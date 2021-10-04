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    Події в Україні

    П’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео)

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    Учасники побиття військового у присутності місцевих мешканців попросили вибачення та привселюдно розкаялись - П’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео)
    Учасники побиття військового у присутності місцевих мешканців попросили вибачення та привселюдно розкаялись
    скріншот з відео

    Потерпілий від написання заяви в поліцію відмовився

    У неділю, 3 жовтня, на зупинці громадського транспорту у селищі Торчин Волинської області кілька п’яних чоловіків жорстоко побили ветерана АТО. Про це повідомляють користувачі соцмережі.

    «Чоловік чекав на зупинці маршрутку і розмовляв по телефону. Ці «сміливці» у сильному алкогольному сп’яніння почали до нього чіплятися. Чоловік попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав важкі тілесні ушкодження. На зупинці і біля супермаркету «Сім22» було багато людей, які є свідками цього жаху і які, звичайно, встали на захист бідної людини, але «місцевих бійців» миттєво стало багато», – розповіла Іванка Улітовського, яка стала очевидцем подій.

    За її словами, коли на місце прибули поліцейські і медки, нападники відразу ж втекли.

    «Обуренню просто не має меж… Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, або син, або дочка… З чоловіком за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитися, але ця мужня людина, вистояла», – додала жінка.

    Інцидент підтвердила пресслужба поліції Волинської області.

    Пресслужба повідомляє, що співробітники поліції зреагували оперативно. Прибувши на місце, всіх осіб встановили, сьогодні відшукали і військового. Однак від написання заяви той відмовився, мотивуючи тим, що претензій ні до кого не має.

    Так, сьогодні близько обіду поліцейські у співпраці з громадськістю виявили чотирьох чоловіків віком 20-25 років, які причетні до вчорашнього конфлікту.

    Вони в присутності місцевих мешканців попросили вибачення у військового та привселюдно розкаялись.

    Попри це, на всіх поліцейські оформили відповідні адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП.

    До слова, у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув.

    Згодом підозрювані розповіли моторошні деталі.

    Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

    Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ). Наразі Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід підозрюваним.

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    Теги: Національна поліція України АТО кримінал ветеран бійка Рівненщина
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    П’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео)