П’яні чоловіки побили ветерана АТО, а потім вибачалися на колінах (відео)

Потерпілий від написання заяви в поліцію відмовився

У неділю, 3 жовтня, на зупинці громадського транспорту у селищі Торчин Волинської області кілька п’яних чоловіків жорстоко побили ветерана АТО. Про це повідомляють користувачі соцмережі.

«Чоловік чекав на зупинці маршрутку і розмовляв по телефону. Ці «сміливці» у сильному алкогольному сп’яніння почали до нього чіплятися. Чоловік попросив їх просто відійти, а у відповідь отримав важкі тілесні ушкодження. На зупинці і біля супермаркету «Сім22» було багато людей, які є свідками цього жаху і які, звичайно, встали на захист бідної людини, але «місцевих бійців» миттєво стало багато», – розповіла Іванка Улітовського, яка стала очевидцем подій.

За її словами, коли на місце прибули поліцейські і медки, нападники відразу ж втекли.

«Обуренню просто не має меж… Уявіть собі, що на місці цього військовослужбовця, який не один рік був у зоні АТО і захищав наші сім'ї, може бути ваш тато, або син, або дочка… З чоловіком за цей короткий і жахливий період не встигли звичайно познайомитися, але ця мужня людина, вистояла», – додала жінка.

Інцидент підтвердила пресслужба поліції Волинської області.

Пресслужба повідомляє, що співробітники поліції зреагували оперативно. Прибувши на місце, всіх осіб встановили, сьогодні відшукали і військового. Однак від написання заяви той відмовився, мотивуючи тим, що претензій ні до кого не має.

Так, сьогодні близько обіду поліцейські у співпраці з громадськістю виявили чотирьох чоловіків віком 20-25 років, які причетні до вчорашнього конфлікту.

Вони в присутності місцевих мешканців попросили вибачення у військового та привселюдно розкаялись.

Попри це, на всіх поліцейські оформили відповідні адміністративні матеріали за ст. 173 КУпАП.

До слова, у Чернігові молодики побили поліцейських, один із них загинув.

Згодом підозрювані розповіли моторошні деталі.

Правоохоронців Артема Єрохіна та Володимира Савона побили у ніч на 2 жовтня в одному з чернігівських супермаркетів група молодиків побила двох поліціянтів. На момент нападу вони перебували у відпустці й були в цивільному одязі. Внаслідок побиття один з поліціянтів помер, за життя другого борються лікарі.

Правоохоронці затримали зловмисників. Підозрювані – четверо мешканців Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні умисного вбивства (п. 12 частини 2 статті 115 ККУ). Наразі Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід підозрюваним.