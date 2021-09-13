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    У «Дії» з'явилися небіометричні закордонні паспорти

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    Тепер у &laquo;Дії&raquo; доступні паспорти у вигляді ID-картки, біометричний закордонний паспорт та небіометричний закордонний, виданий після 2015 року - У «Дії» з'явилися небіометричні закордонні паспорти
    Тепер у «Дії» доступні паспорти у вигляді ID-картки, біометричний закордонний паспорт та небіометричний закордонний, виданий після 2015 року
    фото: Дія

    В Україні небіометричним закордонним паспортом можна користуватися як звичайним внутрішнім

    У додатку «Дія» стали доступними небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Такий документ має підтягнутися автоматично. Про це повідомляє канал «Дії» у Telegram.

    В Україні таким закордонним паспортом можна користуватися як звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.

    Тепер у «Дії» доступні паспорти у вигляді ID-картки, біометричний закордонний паспорт та небіометричний закордонний, виданий після 2015 року. Натомість паспорт-книжечка у додатку наразі недоступний.

    У додатку також є індивідуальний податковий номер. Окрім того, там можна замовити, обміняти чи продовжити водійські права. З 17 лютого електронні водійські права в «Дії» прирівняли до паперових. Тож водії зможуть показувати правоохоронцям електронне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автівки й автоцивілку.

    До слова, у «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв. Зокрема, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

    У Мінцифри запевняють, що хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія». Міністр Михайло Федоров додав, що «Дія» не зберігає персональних даних і 80% часу приділяється безпеці, тому «Дія» є одним з найбезпечніших продуктів у світі.

    Нагадаємо, що Україна переходить у режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.

    Теги: паспорт інтернет документи технології кордон Михайло Федоров
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    У «Дії» з'явилися небіометричні закордонні паспорти