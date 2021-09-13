У «Дії» з'явиться функція-попередження про шахраїв

«Дія» повідомлятиме про перевірку банківської історії

Через декілька тижні додаток «Дія» отримає оновлення. Користувачів попереджатимуть про перевірку кредитної історії банком. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час ефіру програми «Подробиці тижня».

Зараз в Україні кожного тижня запускаются нові послуги і готується «Дія-саміт», де будут тестувати багато послуг, які пов'язані з отриманням субсидій, комунальних послуг і соціальних послуг. Крім того в додатку з'явиться послуга, яка не дозволить взяти сторонній людині кредит на персональні дані користувача, шляхом відправлення спеціального сповіщення.

За словами міністра, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку «Дія», останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

«Через кілька тижнів ми запустимо в «Дії» послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію», - відзначив Федоров.

Також Федоров додав, що під час найближчого саміту щодо «Дії», буде презентовано безліч нових послуг, які полегшать отримання субсидій й користування комунальними та соціальними послугами.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.