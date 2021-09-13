  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія», – глава Мінцифри

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Федоров запевняє, що хакери поки не виявили вразливості в системі &laquo;Дія&raquo; - Хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія», – глава Мінцифри
    Федоров запевняє, що хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія»
    Фото з відкритих джерел

    Зараз функціонує спеціальна платформа, де розміщено копію додатку «Дія»

    Додаток «Дія», який працює на территорії України, дуже добре захищений від можливих хакерських атак. Про це в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер» заявив віце-прем'єр міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    За його словами, зараз функціонує спеціальна платформа, де розміщено копію додатку «Дія». Там хакери з усього світу випробовують свої сили, щоб знайти вразливості та отримати за це мільйонну премію.

    «Хакери з усього світу працюють. Є спеціальна платформа, де розгорнута копія «Дії» і хакери з усього світу намагаються знайти якісь вразливості. Поки що їх немає. Також є якісь прояви серйозних атак на додаток, але вони безуспішні», – заявив Федоров.

    Також Федоров додав, що «Дія» не зберігає персональних данних і 80% часу приділяється безпеці, тому «Дія» є одним з найбезпечніших продуктів в світі.

    Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.

    Теги: міністр документи Інтер Михайло Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія», – глава Мінцифри