Хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія», – глава Мінцифри

Федоров запевняє, що хакери поки не виявили вразливості в системі «Дія»

Зараз функціонує спеціальна платформа, де розміщено копію додатку «Дія»

Додаток «Дія», який працює на территорії України, дуже добре захищений від можливих хакерських атак. Про це в ефірі програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер» заявив віце-прем'єр міністр України та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз функціонує спеціальна платформа, де розміщено копію додатку «Дія». Там хакери з усього світу випробовують свої сили, щоб знайти вразливості та отримати за це мільйонну премію.

«Хакери з усього світу працюють. Є спеціальна платформа, де розгорнута копія «Дії» і хакери з усього світу намагаються знайти якісь вразливості. Поки що їх немає. Також є якісь прояви серйозних атак на додаток, але вони безуспішні», – заявив Федоров.

Також Федоров додав, що «Дія» не зберігає персональних данних і 80% часу приділяється безпеці, тому «Дія» є одним з найбезпечніших продуктів в світі.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.